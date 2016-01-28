コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ATR Values - MetaTrader 4のためのインディケータ

Mohit Marwaha | Japanese English Русский Deutsch
ビュー:
1063
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは、テキスト・ブロックとしてすべての時間枠の間のユーザー指定されたATR期間の値を計画します。テキスト・ブロック角は、ユーザーによって変わることができます。

ATR Values

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13761

ATR 3 LWMA ATR 3 LWMA

このインディケータは、3期間のATR LWMAを表示します。

Histogram Blanket Histogram Blanket

これは、チャートを新しい視点で評価させるツールです。

チャート上に時間軸の移動やズームを行うツール チャート上に時間軸の移動やズームを行うツール

このボタンを使って、チャート上に直接時間軸を変更できます。

ウェッジパターン ウェッジパターン

このインディケータは、ウェッジパターンを表示します。