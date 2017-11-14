コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Four_MA_Strength_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFour_MA_Strength指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはFour_MA_Strength.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

図1　Four_MA_Strength_HTF指標

図1　Four_MA_Strength_HTF指標

