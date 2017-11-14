この指標は、各時間枠でユーザ定義ATR期間の値を含むテキストブロックを表示します。

標準銘柄やカスタム銘柄を扱うためのライブラリ

戦略はジグザグ指標と未決注文に基づいています。

この補助的ツールは全てのポジションに決済逆指値と決済指値を設定します。銘柄設定、ポジションの種類、決済逆指値と決済指値は外部ファイルで指定されます。