Autor real: Mohit Marwaha
O indicador mostra o valor do período - do indicador ATR - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alterada pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 21.12.2015.
Fig.1. Indicador ATRValues
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18849
