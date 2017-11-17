CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ATRValues - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1548
Avaliação:
(16)
Publicado:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) visualização
AtrValues.mq5 (28.21 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Mohit Marwaha

O indicador mostra o valor do período - do indicador ATR - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alterada pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 21.12.2015.

Fig.1. Indicador ATRValues

Fig.1. Indicador ATRValues

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18849

KoliErBands KoliErBands

Mais uma variação das bandas de bollinger usando como linha média a média do máximo e mínimo do período.

Nevalyashka Nevalyashka

Abrimos uma nova posição, oposta à anterior. Das configurações apenas Stop loss, Take Profit e número de lotes mínimos.

Symbol Symbol

A biblioteca para trabalho com símbolos personalizados convencionais

Four_MA_Strength_HTF Four_MA_Strength_HTF

Indicador Four_MA_Strength com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.