真实作者: Mohit Marwaha

本指标显示一个文字方块，显示的是用户定义的为每个时段 ATR 周期数的值。文字块的大小是可以自定义的，您也可以改变文字的字体以及禁止显示未使用的时段。指标中同时显示的最大数量是10。

这个指标最初是使用 MQL4 语言实现并且于 2015年12月21日发布在 mql4.com 的代码库中。

图 1. ATRValues 指标