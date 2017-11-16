请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: Mohit Marwaha
本指标显示一个文字方块，显示的是用户定义的为每个时段 ATR 周期数的值。文字块的大小是可以自定义的，您也可以改变文字的字体以及禁止显示未使用的时段。指标中同时显示的最大数量是10。
这个指标最初是使用 MQL4 语言实现并且于 2015年12月21日发布在 mql4.com 的代码库中。
图 1. ATRValues 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18849
KoliErBands
另一个版本的布林带，使用的中线为最高价和最低价在选定时段的平均值。Nevalyashka
我们建立一个新的与之前方向相反的仓位，输入参数只包含止损，获利和最小手数。
Symbol
一个用于操作传统和自定义交易品种的开发库。Four_MA_Strength_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Four_MA_Strength 指标。