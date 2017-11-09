und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BarTimerCLineRoundedVertical - Indikator für den MetaTrader 5
Ursprünglicher Autor: Art Royal s.r.o.
Die vertikale Version des Indikators BarTimer wurde mit Hilfe der Klassen von Bibliotheken implementiert, die im Artikel "Die benutzerdefinierten Indikatoren und die Informationsgrafik in CCanvas" detailliert beschrieben wurden, es wird der aktuellen Zeitrahmens verwendet, und es gibt eine akustische Warnung, wenn eine neue Bar erscheint. Zwei Klassen wurden der Bibliothek hinzugefügt:
class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase { }; class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase { };
Es gibt das Verhältnis zwischen der seit Beginn des Balkens verstrichenen Zeit und der Dauer des gesamten Balkens in Prozent an. Der Indikator arbeitet in zwei Varianten: steigend oder fallend.
Damit Sie den Indikator kompilieren können, kopieren Sie das Verzeichnis MQL5 aus dem Archiv MQL5.zip im Stammordner des Terminals des MetaTrader 5.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 01.12.2008.
Abb. 1. Der Indikator BarTimerCLineRoundedVerticalDn
Abb. 2. Der Indikator BarTimerCLineRoundedVerticalUp
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18791
