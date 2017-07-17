Реальный автор: Art Royal s.r.o.

Индикатор BarTimer в вертикальном исполнении, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма, подающий звуковые сигналы при смене бара. В библиотеки добавлены ещё два класса:

class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase { }; class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase { };

Дается соотношение между временем, прошедшим с начала бара, и продолжительностью всего бара в процентах. Индикатор выполнен в двух вариантах - растущем и падающем виде.

Для корректной компиляции индикатора следует положить папку MQL5 из архива MQL5.zip в корень терминала MetaTrader5.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на www.mql4.com 01.12.2008.

Рис.1. Индикатор BarTimerCLineRoundedVerticalDn

Рис.2. Индикатор BarTimerCLineRoundedVerticalUp