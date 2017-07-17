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BarTimerCLineRoundedVertical - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Art Royal s.r.o.
Индикатор BarTimer в вертикальном исполнении, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма, подающий звуковые сигналы при смене бара. В библиотеки добавлены ещё два класса:
class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase { }; class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase { };
Дается соотношение между временем, прошедшим с начала бара, и продолжительностью всего бара в процентах. Индикатор выполнен в двух вариантах - растущем и падающем виде.
Для корректной компиляции индикатора следует положить папку MQL5 из архива MQL5.zip в корень терминала MetaTrader5.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на www.mql4.com 01.12.2008.
Рис.1. Индикатор BarTimerCLineRoundedVerticalDn
Рис.2. Индикатор BarTimerCLineRoundedVerticalUp
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorFisher_m11.ColorFisher_m11_HTF
Индикатор ColorFisher_m11 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор BarTimer в вертикальном исполнении, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с возможностью фиксации тайфрейма, с которого индикатор отображает данные во входных параметрах, подающий звуковые сигналы при смене бара.ForceTrend
Простейший трендовый индикатор с цветовой индикацией направления действующего тренда.