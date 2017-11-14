コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorFisher_m11_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
790
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorFisher_m11指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

この指標はColorFisher_m11.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　ColorFisher_m11_HTF指標

図1　ColorFisher_m11_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18784

Exp_AFStar Exp_AFStar

AFStar指標のシグナルに基づいた取引システム

iCCI iMA iCCI iMA

iCCI（商品チャネル指数）に基づくiMA（移動平均）指標で、ターミナル内の前の指標データのアナログです。

Exp_ColorFisher_m11 Exp_ColorFisher_m11

ColorFisher_m11指標のシグナルに基づいた取引システム

BarTimerCLineRoundedVertical BarTimerCLineRoundedVertical

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装されたBarTimer指標の垂直バージョンで、バーが変化したときにアラーム音を鳴らすこともできます。