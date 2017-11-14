無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorFisher_m11_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorFisher_m11指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はColorFisher_m11.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 ColorFisher_m11_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18784
Exp_AFStar
AFStar指標のシグナルに基づいた取引システムiCCI iMA
iCCI（商品チャネル指数）に基づくiMA（移動平均）指標で、ターミナル内の前の指標データのアナログです。
Exp_ColorFisher_m11
ColorFisher_m11指標のシグナルに基づいた取引システムBarTimerCLineRoundedVertical
「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装されたBarTimer指標の垂直バージョンで、バーが変化したときにアラーム音を鳴らすこともできます。