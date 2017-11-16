真实作者: Art Royal s.r.o.

BarTimer 指标的垂直版本，它是用了在文章 "利用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库实现, 使用当前时段的数据，并且在柱改变时产生声音提醒。在库中加入了两个类:

class CLineRoundedVerticalDn : public CCanvasBase { }; class CLineRoundedVerticalUp : public CCanvasBase { };

它提供的是自从柱开始以来的时间与柱整个时间之间的百分比比例，指标有两种变化: 上涨和下跌.

为了正确编译这个指标，要把 MQL5.zip 档案中的 MQL5 文件夹保存到 MetaTrader 5 终端的根目录下。

这个指标最初是使用MQL4语言实现的，并且于2008年1月12日发布在 mql4.com 的代码库中。

图 1. BarTimerCLineRoundedVerticalDn 指标

图 2. BarTimerCLineRoundedVerticalUp 指标