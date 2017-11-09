CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorFisher_m11_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
743
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ColorFisher_m11 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen für den Chart

Der Indikator benötigt den Indikator ColorFisher_m11.mq5. Kopieren sie ihn in das Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der Indikator ColorFisher_m11_HTF

Abb. 1. Der Indikator ColorFisher_m11_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18784

Exp_AFStar Exp_AFStar

Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators AFStar.

iCCI iMA iCCI iMA

Der Indikator iMA (Moving Average) auf Basis des iCCI (Commodity Channel Index). Es handelt sich um ein Analogon der Daten des vorherigen Indikators im Terminal.

Exp_ColorFisher_m11 Exp_ColorFisher_m11

Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators ColorFisher_m11.

BarTimerCLineRoundedVertical BarTimerCLineRoundedVertical

Die vertikale Version des Indikators BarTimer wurde mit Hilfe der Klassen von Bibliotheken implementiert, die im Artikel "Die benutzerdefinierten Indikatoren und die Informationsgrafik in CCanvas" detailliert beschrieben wurden, es wird der aktuellen Zeitrahmens verwendet, und es gibt eine akustische Warnung, wenn eine neue Bar erscheint.