ColorFisher_m11_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der ColorFisher_m11 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen für den Chart
Der Indikator benötigt den Indikator ColorFisher_m11.mq5. Kopieren sie ihn in das Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Der Indikator ColorFisher_m11_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18784
