コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_AFStar - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1160
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
AFStar.mq5 (21.6 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_AFStar.mq5 (14.89 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

AFStar指標のシグナルに基づいた取引システムです。シグナルは、指標に色のついた矢印が表示された場合に、バーが閉じるときに形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたAFStar.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用してポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は検証では使用されませんでした。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例

EURUSD H4テスト結果（2015年）：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18783

iCCI iMA iCCI iMA

iCCI（商品チャネル指数）に基づくiMA（移動平均）指標で、ターミナル内の前の指標データのアナログです。

ColorFisher_m11 ColorFisher_m11

フィッシャー逆変換を使ったオシレータ

ColorFisher_m11_HTF ColorFisher_m11_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorFisher_m11指標

Exp_ColorFisher_m11 Exp_ColorFisher_m11

ColorFisher_m11指標のシグナルに基づいた取引システム