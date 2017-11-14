AFStar指標のシグナルに基づいた取引システムです。シグナルは、指標に色のついた矢印が表示された場合に、バーが閉じるときに形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたAFStar.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用してポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は検証では使用されませんでした。

図1 チャートでの約定の例

EURUSD H4テスト結果（2015年）：

図2 テスト結果チャート