请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在指标的输入参数中带有时段选择选项的 ColorFisher_m11 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
本指标需要 ColorFisher_m11.mq5 指标文件，把它加到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录中。
图 1. ColorFisher_m11_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18784
Exp_AFStar
一个基于 AFStar 指标信号的交易系统。iCCI iMA
基于 iCCI (商品通道指数)的 iMA (移动平均) 指标。这是一个在终端中使用其他指标数据的实例。
Exp_ColorFisher_m11
一个基于 ColorFisher_m11 指标信号的交易系统。BarTimerCLineRoundedVertical
BarTimer 指标的垂直版本，它使用了在文章 "利用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库实现, 使用当前时段的数据，并且在柱改变时产生声音提醒。