基于 iCCI (商品通道指数)的 iMA (移动平均) 指标。这是一个在终端中使用其他指标数据的实例。

一个基于 ColorFisher_m11 指标信号的交易系统。

BarTimer 指标的垂直版本，它使用了在文章 "利用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库实现, 使用当前时段的数据，并且在柱改变时产生声音提醒。