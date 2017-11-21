CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorFisher_m11_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Indicador ColorFisher_m11 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorFisher_m11.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorFisher_m11

Exp_AFStar Exp_AFStar

Sistema comercial construido con las señales del indicador AFStar.

iCCI iMA iCCI iMA

Indicador iMA (Moving Average) a partir del indicador iCCI (Commodity Channel Index). Análogo de la elección de Previous Indicator's Data en el terminal.

Exp_ColorFisher_m11 Exp_ColorFisher_m11

Sistema comercial construido con las señales del indicador ColorFisher_m11.

RSI Trend Indicator RSI Trend Indicator

Indicador de sencillo tendencia, basado en los cambios de RSI.