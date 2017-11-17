Participe de nossa página de fãs
ColorFisher_m11_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 906
-
Indicador ColorFisher_m11 com recurso para alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o Expert Advisor gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorFisher_m11.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ColorFisher_m11_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18784
