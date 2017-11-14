無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iCCI iMA - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1045
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者：Andrey、MQL5コードの著者：barabashkakvn
商品チャネル指数データを使った移動平均の計算：
//--- iMA指標ハンドルを作成する handle_iMA=iMA(m_symbol.Name(),Period(),15,0,MODE_EMA,handle_iCCI); //--- ハンドルが作成されなかった場合 if(handle_iMA==INVALID_HANDLE) { //--- 失敗した事実とエラーコードを出力する PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指標が早期に終了される return(INIT_FAILED); }
これは、ターミナル内で"Previous Indicator's Data"（以前の指標データ）パラメータを選択して商品チャネル指数ウィンドウ内の移動平均指標を起動すること（他の指標のデータに指標を適用する）に似ています。
ポジション開閉の原則：
- 商品チャネル指数に基づいて算出された移動平均が共通商品チャネル指数を下回る場合、買いポジションが開かれます。
- 商品チャネル指数に基づいて算出された移動平均が共通商品チャネル指数を上回る場合、売りポジションが開かれます。
- 商品チャネル指数に基づいて算出された移動平均が共通商品チャネル指数を上回る場合、買いポジションが決済されます。
- 商品チャネル指数に基づいて算出された移動平均が共通商品チャネル指数を下回る場合、売りポジションが決済されます。
EURUSD H1のテスト結果：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18776
