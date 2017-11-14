コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorFisher_m11 - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：MartinG

フィッシャー逆変換を使ったオシレータ

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月25日に公開されました。

図1　ColorFisher_m11指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18771

