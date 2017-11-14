無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorFisher_m11 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 888
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
実際の著者：MartinG
フィッシャー逆変換を使ったオシレータ
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月25日に公開されました。
図1 ColorFisher_m11指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18771
