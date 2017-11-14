取引がストップロスによって決済された場合は取引量が2倍にされ、テイクプロフィットよって決済された場合は最小量が使用されます。ストップロスかテイクプロフィットが発生したかどうかを判断するにはOnTradeTransactionが使用されます。

iCCI（商品チャネル指数）に基づくiMA（移動平均）指標で、ターミナル内の前の指標データのアナログです。

AFStar指標のシグナルに基づいた取引システム