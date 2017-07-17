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Индикаторы

ColorFisher_m11_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1954
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorFisher_m11 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorFisher_m11.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorFisher_m11_HTF

Рис.1. Индикатор ColorFisher_m11_HTF

Exp_AFStar Exp_AFStar

Торговая система, построенная на сигналах индикатора AFStar.

iCCI iMA iCCI iMA

Индикатор iMA (Moving Average) от индикатора iCCI (Commodity Channel Index). Аналог выбора Previous Indicator's Data в терминале.

Exp_ColorFisher_m11 Exp_ColorFisher_m11

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorFisher_m11.

BarTimerCLineRoundedVertical BarTimerCLineRoundedVertical

Индикатор BarTimer в вертикальном исполнении, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма, подающий звуковые сигналы при смене бара.