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ColorFisher_m11_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorFisher_m11 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorFisher_m11.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorFisher_m11_HTF
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AFStar.iCCI iMA
Индикатор iMA (Moving Average) от индикатора iCCI (Commodity Channel Index). Аналог выбора Previous Indicator's Data в терминале.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorFisher_m11.BarTimerCLineRoundedVertical
Индикатор BarTimer в вертикальном исполнении, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма, подающий звуковые сигналы при смене бара.