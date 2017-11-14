コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Multi Arbitration 1.000 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
872
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

証券を安く買って（買いポジションを開く）高く売ります（売りポジションを開く）。

バージョン1.000では、エキスパートアドバイザーは1銘柄のみを取引します（入力パラメータの "Symbol"パラメータ）。

ポジションを開く基本原理：

  • 全ての買いポジションの利益が全ての売りポジションの利益よりも小さい場合は、現在の取引は下向きであって売りポジションを開くべきだと結論付けることができます。
  • 全ての売りポジションの利益が全ての買いポジションの利益よりも小さい場合は、現在の取引は上向きであって買いポジションを開くべきだと結論付けることができます。
      if(profit_buys<profit_sells) // 下降トレンド
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());
      else if(profit_sells<profit_buys) // 上昇トレンド
      m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());
      else if(profit_buys==0.0 && profit_sells==0.0)
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());

EURUSD, H4でのテスト結果：

Multi Arbitration 1.000

長期トレンドでは、預金負荷が大幅に増加します。この問題はまだ解決されていません。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18739

BarTimerCLineRounded_HTF BarTimerCLineRounded_HTF

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装されたBarTimer指標で、入力パラメータで指標が表示されるデータを固定時間枠に設定することができます。

BarTimerCLineRounded BarTimerCLineRounded

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを現在の時間枠データと使用して実装されたBarTimer指標

Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System

Color_QEMA_Envelopes_Digit_System指標のシグナルに基づいたブレイクアウト取引システム

Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System

Color_PEMA_Envelopes_Digit_System指標のシグナルに基づいたブレイクアウト取引システム