無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Multi Arbitration 1.000 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 872
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
証券を安く買って（買いポジションを開く）高く売ります（売りポジションを開く）。
バージョン1.000では、エキスパートアドバイザーは1銘柄のみを取引します（入力パラメータの "Symbol"パラメータ）。
ポジションを開く基本原理：
- 全ての買いポジションの利益が全ての売りポジションの利益よりも小さい場合は、現在の取引は下向きであって売りポジションを開くべきだと結論付けることができます。
- 全ての売りポジションの利益が全ての買いポジションの利益よりも小さい場合は、現在の取引は上向きであって買いポジションを開くべきだと結論付けることができます。
if(profit_buys<profit_sells) // 下降トレンド m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if(profit_sells<profit_buys) // 上昇トレンド m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if(profit_buys==0.0 && profit_sells==0.0) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());
EURUSD, H4でのテスト結果：
長期トレンドでは、預金負荷が大幅に増加します。この問題はまだ解決されていません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18739
BarTimerCLineRounded_HTF
「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを使用して実装されたBarTimer指標で、入力パラメータで指標が表示されるデータを固定時間枠に設定することができます。BarTimerCLineRounded
「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを現在の時間枠データと使用して実装されたBarTimer指標
Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System
Color_QEMA_Envelopes_Digit_System指標のシグナルに基づいたブレイクアウト取引システムExp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System
Color_PEMA_Envelopes_Digit_System指標のシグナルに基づいたブレイクアウト取引システム