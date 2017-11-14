コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AFStar - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1644
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
AFStar.mq5 (21.6 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：Forex-Experts

セマフォシグナル指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月15日に公開されました。

図1　AFStar指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18754

