私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
AFStar - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1644
実際の著者：Forex-Experts
セマフォシグナル指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月15日に公開されました。
図1 AFStar指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18754
ZigZagOnParabolic_channel
ZigZagOnParabolicの天井と底に基づいたチャネルMulti Arbitration 1.1xx
証券を安く買って（買いポジションを開く）高く売ります（売りポジションを開く）。
Stop Loss Take Profit
取引がストップロスによって決済された場合は取引量が2倍にされ、テイクプロフィットよって決済された場合は最小量が使用されます。ストップロスかテイクプロフィットが発生したかどうかを判断するにはOnTradeTransactionが使用されます。ColorFisher_m11
フィッシャー逆変換を使ったオシレータ