記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_Omni_Trend - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 807
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Omni_Trend指標のシグナルに基づいた取引システムです。シグナルは、指標に大きい色付きの点が表示された場合に、バーが閉じるときに形成されます。
エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたOmni_Trend.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用してポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は検証では使用されませんでした。
図1 チャートでの約定の例
EURJPY H12のテスト結果（2015年）：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18749
