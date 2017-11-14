無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ParTest - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 930
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：Danilla
Paramon指標（チャネル内の塗りつぶしが可能）
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月17日に公開されました。
図1 ParTest指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18750
