ポケットに対して
インディケータ

ParTest - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
930
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
ParTest.mq5 (27.21 KB) ビュー
実際の著者：Danilla

Paramon指標（チャネル内の塗りつぶしが可能）

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月17日に公開されました。

図1　ParTest指標

図1　ParTest指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18750

Exp_Omni_Trend Exp_Omni_Trend

Omni_Trend指標のシグナルに基づいた取引システム

Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System

Color_PEMA_Envelopes_Digit_System指標のシグナルに基づいたブレイクアウト取引システム

Multi Arbitration 1.1xx Multi Arbitration 1.1xx

証券を安く買って（買いポジションを開く）高く売ります（売りポジションを開く）。

ZigZagOnParabolic_channel ZigZagOnParabolic_channel

ZigZagOnParabolicの天井と底に基づいたチャネル