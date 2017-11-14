セマフォシグナル指標

取引がストップロスによって決済された場合は取引量が2倍にされ、テイクプロフィットよって決済された場合は最小量が使用されます。ストップロスかテイクプロフィットが発生したかどうかを判断するにはOnTradeTransactionが使用されます。