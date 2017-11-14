コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ZigZagOnParabolic_channel - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1097
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：EarnForex

ZigZagOnParabolic指標の天井と底に基づいたチャネルです。

図1　ZigZagOnParabolic_channel指標

図1　ZigZagOnParabolic_channel指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18752

Multi Arbitration 1.1xx Multi Arbitration 1.1xx

証券を安く買って（買いポジションを開く）高く売ります（売りポジションを開く）。

ParTest ParTest

Paramon指標（チャネル内の塗りつぶしが可能）

AFStar AFStar

セマフォシグナル指標

Stop Loss Take Profit Stop Loss Take Profit

取引がストップロスによって決済された場合は取引量が2倍にされ、テイクプロフィットよって決済された場合は最小量が使用されます。ストップロスかテイクプロフィットが発生したかどうかを判断するにはOnTradeTransactionが使用されます。