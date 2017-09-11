無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Color_QEMA_Envelopes_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ
Color_QEMA_Digit MA を使用して、トレンドの方向と、チャネルの境界線の最後の値の表示を示すエンベロープです。
このインジケーターは、SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します (< terminal_data_folder > \MQL5\Include にコピー)。 クラスの詳細な説明は、「追加のバッファを使用せずに中間計算の価格シリーズを平均化する」を参照してください。
図1. インジケーター Color_QEMA_Envelopes_Digit
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18615
