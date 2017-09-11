コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Color_QEMA_Envelopes_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
973
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Color_QEMA_Digit MA を使用して、トレンドの方向と、チャネルの境界線の最後の値の表示を示すエンベロープです。

このインジケーターは、SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します (< terminal_data_folder > \MQL5\Include にコピー)。 クラスの詳細な説明は、「追加のバッファを使用せずに中間計算の価格シリーズを平均化する」を参照してください。

図1. インジケーター Color_QEMA_Envelopes_Digit

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18615

