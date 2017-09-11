コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Boa_ZigZag_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1020
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つBoa_ZigZagインジケーター。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)

このインジケーターには、Boa_ZigZag .mq5 インジケーターファイルが必要です。 < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に配置します。

図1. Boa_ZigZag_HTF インジケーター

図1. Boa_ZigZag_HTF インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18602

IStochastic_Trading IStochastic_Trading

このEAは、ストキャスティクスによって生成されたシグナルに基づいてトレードします。 平均化 ポジションの上限 トレーリング

2つのiMAのクロス 2つのiMAのクロス

2MAのクロスオーバーをベースにしたシンプルなシステム。

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

ジグザグの天井の価格ラベルを持つ Boa_ZigZag インジケーター。

Boa_ZigZag_Arrows Boa_ZigZag_Arrows

Boa_ZigZag は、フラクタルラベルとして表示される値をジグザグにします。