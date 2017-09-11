無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
KiS_max_min_Avg - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 910
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
著者: KCBT
色付きの背景を持つ再描画チャネル。 チャネルの中間ラインは活動的な相場のトレンドに従って着色される。
このインジケーターは、最初に MQL4 で実装され、11.10.2007 のコードベースで公開されました。
図1インジケータ KiS_max_min_Avg
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18567
Boa_ZigZag
珍しい特性のジグザグColor_PEMA_Digit_HTF
パラメータで使用可能なタイムフレームの選択オプションを持つ Color_PEMA_Digit インジケーター。
EveningStarStatistics
このインジケータは、"イブニングスター" パターンの統計情報を示しています。N Candles v3
このEAは、行内の N 個の同一のロウソクを検索します。 強気のロウソクで買い、弱気のロウソクで売りをします。