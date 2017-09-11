コードベースセクション
KiS_max_min_Avg - MetaTrader 5のためのインディケータ

著者: KCBT

色付きの背景を持つ再描画チャネル。 チャネルの中間ラインは活動的な相場のトレンドに従って着色される。

このインジケーターは、最初に MQL4 で実装され、11.10.2007 のコードベースで公開されました。

図1インジケータ KiS_max_min_Avg

図1インジケータ KiS_max_min_Avg

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18567

