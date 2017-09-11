無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Boa_ZigZag - MetaTrader 5のためのインディケータ
Real: mandor
異常なプロパティのジグザグ (インジケーターを描画するときに長さを設定することができます)。
このインジケーターは、最初に MQL4 で実装され、9.10.2007 のコードベースに公開されています。
図1. Boa_ZigZag インジケーター
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18546
