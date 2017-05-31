無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ベクトル - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1182
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイデアの著者 — Anton、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDJPYの4つの通貨ペアのエキスパートアドバイザーで、4時間の移動平均に基づいています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18251
OscSAR_Histogram
このオシレータは、ポイントで表される終値とiSAR指標の差に基づいて色付きのヒストグラムとして描画されます。RBVI_Histogram
色ヒストグラムとして実装されたRBVI (Relative Broker Vigor Index) 指標です。
RSIとボリンジャーバンド
RSIとボリンジャーバンドに基づいた取引戦略です。銘柄に関するすべての情報
ダイアログパネルとして表示される現在の銘柄に関するすべての情報です（CSymbolInfoクラスオブジェクトの情報を使用）。