コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

OscSAR_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1128
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：LeMan

このオシレータは、ポイントで表される終値とiSAR指標の差に基づいて色付きのヒストグラムとして描画されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年8月24日に公開されました。

図1　OscSAR_Histogram指標

図1　OscSAR_Histogram指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18204

RBVI_Histogram RBVI_Histogram

色ヒストグラムとして実装されたRBVI (Relative Broker Vigor Index) 指標です。

RBVI_HTF RBVI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRBVI指標です。

ベクトル ベクトル

EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDJPYの4つの通貨ペアのエキスパートアドバイザーで、4時間の移動平均に基づいています。

RSIとボリンジャーバンド RSIとボリンジャーバンド

RSIとボリンジャーバンドに基づいた取引戦略です。