OscSAR_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：LeMan
このオシレータは、ポイントで表される終値とiSAR指標の差に基づいて色付きのヒストグラムとして描画されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年8月24日に公開されました。
図1 OscSAR_Histogram指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18204
