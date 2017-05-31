コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

PercentageCrossover - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
994
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
実際の著者：Vic2008

コード内で平均化を使用しない移動指標です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年9月7日に公開されました。

図1　PercentageCrossover指標

図1　PercentageCrossover指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18194

