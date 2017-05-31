無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：VadimVP
この指標は現在の価格から離れた場所に色で塗りつぶされたチャンネルを描画します。これは現在のスプレッドに10を掛けたものと同じです。
換言すれば、この指標は、損失をもたらす可能性が最も高い取引領域を描きます。これは、巨大なスプレッド価値を持つ通貨ペアに特に便利です。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年11月22日に公開されました。
図1 RiskSpread指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18191
