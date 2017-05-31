無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XMA_KLx5_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた２つのケルトナーチャンネルです。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XMA_KLx5_Cloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18168
XMA_BB_Pivot_HTF
チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形は、XMA_BBx5_Cloud指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのボリンジャーチャンネルの値の間に描画されます。統計
開始時間（時と分）が現在のバーの開始時間と等しいバーを解析します。
XMA_Keltner_Pivot_HTF
チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形は、XMA_KLx5_Cloud指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのケルトナーチャンネルの値の間に描画されます。Move Trend line（トレンドラインの移動）
このスクリプトは、チャート上のすべてのOBJ_TREND（トレンドライン）オブジェクトを検索し、そのラインを指定された価格シフトで指定された日付に移動します。