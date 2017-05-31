チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形は、XMA_BBx5_Cloud指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのボリンジャーチャンネルの値の間に描画されます。

開始時間（時と分）が現在のバーの開始時間と等しいバーを解析します。