2つのKolier_SuperTrend指標のシグナルに基づくExp_Kolier_SuperTrend_X2トレンド取引システムです。1番目の指標は、線の色に基づいて低速動向の方向を決定します。2番目の指標は、線の色が変わったときに取引を開始する瞬間を特定します。シグナルは、次の2つの条件が満たされた場合にバーが閉じるときに形成されます。

高速及び低速動向のシグナルが一致する 高速動向の方向が変わった

エキスパートアドバイザーの入力パラメータ：

input string Trade= "Trade management" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; input string MustTrade= "Trade permissions" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input string Filter= "SLOW TREND PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input Mode TrendMode=NewWay; input uint ATR_Period= 10 ; input double ATR_Multiplier= 3.0 ; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input string Input= "ENTRY PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ; input Mode TrendMode_=NewWay; input uint ATR_Period_= 10 ; input double ATR_Multiplier_= 3.0 ; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

入力コード内のテキストを含む文字列変数は、EA入力ウィンドウをより視覚的に表示するためにのみ含まれています。

EAのKolier_SuperTrend_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。

生成されたエキスパートアドバイザーが適切に動作するには、コンパイルされたKolier_SuperTrend.ex5及びKolier_SuperTrend_HTF.ex5ファイルをterminal_data_directory\MQL5\Indicatorsに配置することが必要です。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定の例

2015年のEURUSDテスト結果、H6低速トレンド、M30高速トレンドによる参入：

図2 検証結果のチャート