ポケットに対して
エキスパート

Exp_Kolier_SuperTrend_X2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

2つのKolier_SuperTrend指標のシグナルに基づくExp_Kolier_SuperTrend_X2トレンド取引システムです。1番目の指標は、線の色に基づいて低速動向の方向を決定します。2番目の指標は、線の色が変わったときに取引を開始する瞬間を特定します。シグナルは、次の2つの条件が満たされた場合にバーが閉じるときに形成されます。

  1. 高速及び低速動向のシグナルが一致する
  2. 高速動向の方向が変わった

エキスパートアドバイザーの入力パラメータ

//+-------------------------------------------------+
//| EA指標の入力パラメータ　　　　　　         |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Trade management";    //+================ TRADE MANAGEMENT ================+  
input double MM=0.1;              // 約定での入金のシェア
input MarginMode MMMode=LOT;      // ロット値検知法
input uint    StopLoss_=1000;     // ポイント単位での決済逆指値
input uint    TakeProfit_=2000;   // ポイント単位での決済指値
input string MustTrade="Trade permissions";    //+=============== 取引許可 ===============+  
input int    Deviation_=10;       // ポイント単位での最大価格偏差
input bool   BuyPosOpen=true;     // 買い注文を出す許可
input bool   SellPosOpen=true;    // 売り注文を出す許可
//+-------------------------------------------------+
//| フィルタ指標の入力パラメータ 　　　　       |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="SLOW TREND PARAMETERS";    //+============== トレンドパラメータ ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  // 動向の1チャート期間
input Mode TrendMode=NewWay;                // 表示バリアント
input uint ATR_Period=10;
input double ATR_Multiplier=3.0;
input uint SignalBar=1; // 参入シグナル取得のためのバーのインデックス
input bool   BuyPosClose=true;     // 動向で買いポジションをエグジットする許可

input bool   SellPosClose=true;    // 動向で売りポジションをエグジットする許可
//+-------------------------------------------------+
//| 参入指標の入力パラメータ       　　　　　　  |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ENTRY PARAMETERS";       //+=============== 参入パラメータ ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;  // 参入の2チャート期間

input Mode TrendMode_=NewWay;                 // 表示バリアント
input uint ATR_Period_=10;
input double ATR_Multiplier_=3.0;
input uint SignalBar_=1;// 参入シグナル取得のためのバーのインデックス
input bool   BuyPosClose_=false;     // シグナルで買いポジションをエグジットする許可
input bool   SellPosClose_=false;    // シグナルで売りポジションをエグジットする許可

入力コード内のテキストを含む文字列変数は、EA入力ウィンドウをより視覚的に表示するためにのみ含まれています。

EAのKolier_SuperTrend_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。

生成されたエキスパートアドバイザーが適切に動作するには、コンパイルされたKolier_SuperTrend.ex5及びKolier_SuperTrend_HTF.ex5ファイルをterminal_data_directory\MQL5\Indicatorsに配置することが必要です。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例

2015年のEURUSDテスト結果、H6低速トレンド、M30高速トレンドによる参入：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18160

SHA512 + HMAC SHA512 + HMAC

多くのトレーダーは、MetaTraderから直接BTC-e取引所と作業することに興味をもっていいます。取引所APIでは、パラメータの有効性を確認したデータをHMAC-SHA512経由で送信する必要があります。このクラスでは、SHA512アルゴリズムとHMAC計算が実装されています。

Total_Power_Indicator_Signal Total_Power_Indicator_Signal

セマフォー矢印の形のTotal Power指標で、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。

統計 統計

開始時間（時と分）が現在のバーの開始時間と等しいバーを解析します。

XMA_BB_Pivot_HTF XMA_BB_Pivot_HTF

チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形は、XMA_BBx5_Cloud指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのボリンジャーチャンネルの値の間に描画されます。