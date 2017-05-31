無料でロボットをダウンロードする方法を見る
チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形はXMA_KLx5_Cloud指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのケルトナーチャンネルの値の間に描画されます。
指標の入力パラメータ：
//+------------------------------------------------+ //| 指標入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // チャート期間 input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_"; // 指標ラベル名 input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // 平均化法 input uint XLength=100; // 平滑化の深さ input int XPhase=15; // 1番目の平均化パラメータ //---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である input double Ratio1=1.0; // 偏差1 input double Ratio2=3.0; // 偏差2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 価格定数 input color Up_Color=clrSkyBlue; // 上部バンドの色 input color Middle_Color=clrGray; // 真ん中の線の色 input color Dn_Color=clrHotPink; // 下部バンドの色 input uint SignalBar=0; // 指標値が取得されるバーインデックス input uint SignalLen=40; // 指標バンドの長さ //--- 価格ラベルの色 input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
この指標にはXMA_KLx5_Cloud.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 XMA_Keltner_Pivot_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18169
