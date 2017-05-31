コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XMA_Keltner_Pivot_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形はXMA_KLx5_Cloud指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのケルトナーチャンネルの値の間に描画されます。

指標の入力パラメータ

//+------------------------------------------------+ 
//|  指標入力パラメータ                    |
//+------------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;     // チャート期間
input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_";  // 指標ラベル名
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;      // 平均化法
input uint XLength=100;                        // 平滑化の深さ
input int XPhase=15;                           // 1番目の平均化パラメータ
//---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input double Ratio1=1.0;                       // 偏差1
input double Ratio2=3.0;                       // 偏差2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;         // 価格定数
input color Up_Color=clrSkyBlue;               // 上部バンドの色
input color Middle_Color=clrGray;              // 真ん中の線の色
input color Dn_Color=clrHotPink;               // 下部バンドの色
input uint SignalBar=0;                        // 指標値が取得されるバーインデックス
input uint SignalLen=40;                       // 指標バンドの長さ
//--- 価格ラベルの色
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

この指標にはXMA_KLx5_Cloud.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　XMA_Keltner_Pivot_HTF指標

XMA_KLx5_Cloud XMA_KLx5_Cloud

色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた２つのケルトナーチャンネルです。

XMA_BB_Pivot_HTF XMA_BB_Pivot_HTF

チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形は、XMA_BBx5_Cloud指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのボリンジャーチャンネルの値の間に描画されます。

Move Trend line（トレンドラインの移動） Move Trend line（トレンドラインの移動）

このスクリプトは、チャート上のすべてのOBJ_TREND（トレンドライン）オブジェクトを検索し、そのラインを指定された価格シフトで指定された日付に移動します。

RiskSpread RiskSpread

この指標は現在の価格から離れた場所に色で塗りつぶされたチャンネルを描画します。これは現在のスプレッドに10を掛けたものと同じです。