デジタル形式での他の時間枠からのアベレージトゥルーレンジ（ATR）指標値で、チャートにテキストとして表示されます。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXMUV 指標です。

コ―ドで2つのレベルの値を指定できる移動平均指標。

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS （現在の買い注文の総数）とSYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS（現在の売り注文の総数）パラメータの最大値と最小値のヒストグラムです。描画スタイルはDRAW_HISTOGRAMです。