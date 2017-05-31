コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorXMUV - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1176
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：Yuriy Tokman

この移動平均線の描画はデマークのDaily Range Projections（日中の価格帯の予想）法に基づきます。この指標バージョンでは、MAはその方向によって色付けされています。上昇する移動平均は緑、下降するものは桃色です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年11月4日に公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 XMUV指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18090

Exp_TrailingStop Exp_TrailingStop

このエキスパートアドバイザーは、現在の銘柄のすべてのポジションのトレールストップを移動します。

iFreeNumFractals iFreeNumFractals

この指標は任意の次元のフラクタルを検出します。

アベレージトゥルーレンジ（デジタル） アベレージトゥルーレンジ（デジタル）

デジタル形式での他の時間枠からのアベレージトゥルーレンジ（ATR）指標値で、チャートにテキストとして表示されます。

ColorXMUV_HTF ColorXMUV_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXMUV 指標です。