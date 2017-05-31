無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：Yuriy Tokman
この移動平均線の描画はデマークのDaily Range Projections（日中の価格帯の予想）法に基づきます。この指標バージョンでは、MAはその方向によって色付けされています。上昇する移動平均は緑、下降するものは桃色です。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年11月4日に公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XMUV指標
