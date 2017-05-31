コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorXMUV_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ColorXMUV.mq5 (14.63 KB) ビュー
ColorXMUV_HTF.mq5 (16.34 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXMUV 指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたColorXMUV.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　ColorXMUV_HTF指標

