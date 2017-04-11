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Индикаторы

ColorXMUV - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2969
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Yuriy Tokman

Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка "Прогнозирование дневного диапазона цен". В данной версии индикатора окраска мувинга происходит в зависимости от его направления. Растущий мувинг зелёный, падающий - розовый.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 04.11.2008.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор XMUV

Рис.1 Индикатор XMUV

Exp_TrailingStop Exp_TrailingStop

Эксперт двигает трейлинстопы всех позиций по текущему символу.

iFreeNumFractals iFreeNumFractals

Индикатор находит фракталы любой размерности.

XFatlXSatlCloud_HTF XFatlXSatlCloud_HTF

Индикатор XFatlXSatlCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Init_Sync Init_Sync

Библиотека делает синхронизированными Init/Deinit индикаторов