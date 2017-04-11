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ColorXMUV - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Yuriy Tokman
Построение этой, скользящей средней основано на методе Демарка "Прогнозирование дневного диапазона цен". В данной версии индикатора окраска мувинга происходит в зависимости от его направления. Растущий мувинг зелёный, падающий - розовый.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 04.11.2008.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор XMUV
Эксперт двигает трейлинстопы всех позиций по текущему символу.iFreeNumFractals
Индикатор находит фракталы любой размерности.
Индикатор XFatlXSatlCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Init_Sync
Библиотека делает синхронизированными Init/Deinit индикаторов