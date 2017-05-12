Echter Autor: Yuriy Tokman

Dieser gleitende Durchschnitt basiert auf dem Demarks Ansatz "Prognosieren des täglichen Preisbereichs". In dieser Version hängt die Farbe des gleitenden Durchschnitts von seiner Richtung ab. Steigender MA - grün, fallender - rosa.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 04.11.2008 in Code Base veröffentlicht.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese nach terminal_data_folder\MQL5\Include). Die Klassen wurden ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Abb.1 Der XMUV Indikator