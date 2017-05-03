Participe de nossa página de fãs
Autor real: Yuriy Tokman
A construção desta média móvel é baseada no método de Demark "Previsão da faixa de preço diária." Nesta versão do indicador, a coloração do MA ocorre dependendo de sua direção. A média móvel crescente é verde, a média móvel decrescente é rosa.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 04.11.2008.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
