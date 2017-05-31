コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

アベレージトゥルーレンジ（デジタル） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1236
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

デジタル形式での他の時間枠からのアベレージトゥルーレンジ（ATR）指標値で、チャートにテキストとして表示されます。

指標パラメータでは2つの時間枠を選択できます。

アベレージトゥルーレンジ（デジタル）の入力

例：

アベレージトゥルーレンジ（デジタル）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18091

ColorXMUV ColorXMUV

この移動平均線の描画はデマークのDaily Range Projections（日中の価格帯の予想）法に基づきます。

Exp_TrailingStop Exp_TrailingStop

このエキスパートアドバイザーは、現在の銘柄のすべてのポジションのトレールストップを移動します。

ColorXMUV_HTF ColorXMUV_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXMUV 指標です。

XFatlXSatlCloud_HTF XFatlXSatlCloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXFatlXSatlCloud指標です。