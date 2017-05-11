Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorXMUV - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 998
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Yuriy Tokman
La construcción de esta media móvil se basa en el método de DeMark "Pronóstico del diapasón diurno de precios". En esta versión del indicador, el coloreado de la media móvil tiene lugar dependiendo de su dirección. Si la media crece, su color será verde, si cae, rosa.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 04.11.2008.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1 Indicador XMUV
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18090
El experto desplaza los trailing stops de todas las posiciones del símbolo actual.iFreeNumFractals
El indicador encuentra fractales de cualquier tamaño.
Los valores del indicador Average True Range (ATR) de otros marcos temporales se muestran como texto en el gráfico en forma digital.ColorXMUV_HTF
Indicador ColorXMUV con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.