Autor real: Yuriy Tokman

La construcción de esta media móvil se basa en el método de DeMark "Pronóstico del diapasón diurno de precios". En esta versión del indicador, el coloreado de la media móvil tiene lugar dependiendo de su dirección. Si la media crece, su color será verde, si cae, rosa.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 04.11.2008.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador XMUV