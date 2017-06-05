请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Yuriy Tokman
根据 Demark 的 "每日范围投射(Daily Range Projections)"方法画出的移动平均。在这个版本的指标中，MA根据方向使用不同的颜色，上涨的移动平均是绿色的，下跌的是粉色的。
本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2008年11月4日发布在mql4.com的代码库中。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这个类的使用已经在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算而平均价格序列"中有详细描述。
图1 XMUV 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18090
