実際の著者：Artyom Trishkin

この指標は任意の次元のフラクタルを検出します。

設定では、中央のフラクタル点の左側で検索するバーの数（The number of bars on the left）と右側で検索するバーの数（The number of bars on the right）を設定できます。

バージョン2.0は、フラクタルを検索する固定アルゴリズムと、必要な上部および下部フラクタルのサイズを別々に設定する機能を備えています。

バージョン3.0では、以下のフラクタル検索メソッドが追加されました。

正確なフラクタル

不正確なフラクタル

異なる検索方法が選択されたときに検索される2つのタイプのフラクタルが図に示されています。

図1 フラクタル

このコ―ドは元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年11月16日に公開されました。

図2 iFreeNumFractals指標