無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iFreeNumFractals - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 981
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：Artyom Trishkin
この指標は任意の次元のフラクタルを検出します。
設定では、中央のフラクタル点の左側で検索するバーの数（The number of bars on the left）と右側で検索するバーの数（The number of bars on the right）を設定できます。
バージョン2.0は、フラクタルを検索する固定アルゴリズムと、必要な上部および下部フラクタルのサイズを別々に設定する機能を備えています。
バージョン3.0では、以下のフラクタル検索メソッドが追加されました。
- 正確なフラクタル
- 不正確なフラクタル
異なる検索方法が選択されたときに検索される2つのタイプのフラクタルが図に示されています。
図1 フラクタル
このコ―ドは元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年11月16日に公開されました。
図2 iFreeNumFractals指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18088
CandleDifference_Obj
この指標は、現在のローソク足の始値に対するパーセンテージとして価格の変化を表示します。CandleDifference
この指標は、現在のローソク足の始値に対するパーセンテージとして価格の変化を表示します。
Exp_TrailingStop
このエキスパートアドバイザーは、現在の銘柄のすべてのポジションのトレールストップを移動します。ColorXMUV
この移動平均線の描画はデマークのDaily Range Projections（日中の価格帯の予想）法に基づきます。