コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

ToClearComment - MetaTrader 5のためのスクリプト

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
883
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

スクリプトは、左上のコメントをチャートから削除します。スクリプトは、そのようなコメントをチャート指標から削除しても OnDeinit 関数ブロックで削除されていないときに便利です。

図1　このようなコメントの例

図1　このようなコメントの例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18005

Stochastic_Chaikins_Volatility Stochastic_Chaikins_Volatility

ストキャスティックビューを持つように修正されてシグナルクラウドの形で実装されたChaikinボラティリティ指標です。

cm_ind_level_cndl cm_ind_level_cndl

この指標は価格ピボットポイントを表示します。

N Сandles N Сandles

このEAは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。見つかったローソク足がが強気であれば買います。弱気であれば売ります。

ブレイクダウンシグナル ブレイクダウンシグナル

指定された水平レベルのブレークアウトを通知する半自動エキスパートアドバイザーです。