コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

cm_ind_level_cndl - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1141
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：cmillion@narod.ru

この指標は価格ピボットポイントを表示します。

ローソク足がパターンを形成してその芯が全て線で交差できるようになると、原則として価格の逆転が予想されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年7月28日に公開されました。

図1　cm_ind_level_cndl指標

図1　cm_ind_level_cndl指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18003

ToClearObjectsByTypeByTime ToClearObjectsByTypeByTime

このスクリプトは、時間座標がトリガレベルの外にある古い選択された型のオブジェクトを全てのチャートから削除します。

ToClearObjectsByType ToClearObjectsByType

このスクリプトは、ユーザが入力パラメータ選択した型のオブジェクトをクライアント端末の全てのチャートから削除します。

Stochastic_Chaikins_Volatility Stochastic_Chaikins_Volatility

ストキャスティックビューを持つように修正されてシグナルクラウドの形で実装されたChaikinボラティリティ指標です。

ToClearComment ToClearComment

スクリプトは、左上のコメントをチャートから削除します。