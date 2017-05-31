無料でロボットをダウンロードする方法を見る
cm_ind_level_cndl - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：cmillion@narod.ru
この指標は価格ピボットポイントを表示します。
ローソク足がパターンを形成してその芯が全て線で交差できるようになると、原則として価格の逆転が予想されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年7月28日に公開されました。
図1 cm_ind_level_cndl指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18003
