ポケットに対して
スクリプト

ClosePositionsBySymbol - MetaTrader 5のためのスクリプト

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1105
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このスクリプトは現在の銘柄の全てのポジションを決済します。

ClosePositionsBySymbol

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17944

