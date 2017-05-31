無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Parabolic Sarと移動平均の交差に基づくトレンド指標です。Sarは指標クラウドの高速メインラインとして使用され、MAは低速シグナルラインとして使用されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17954
