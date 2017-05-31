コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ParabolicUsMoving - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1116
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
Parabolic Sarと移動平均の交差に基づくトレンド指標です。Sarは指標クラウドの高速メインラインとして使用され、MAは低速シグナルラインとして使用されます。

図1 ParabolicUsMoving指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17954

