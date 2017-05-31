平滑化された平均方向性指数に基づいた簡単なトレンド指標です。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むThreeCandles指標です。

平滑化された平均方向性指数に基づいた簡単なトレンド指標でメインチャートウィンドウに描画されます。

BuyLimit注文を出すためのスクリプトです。