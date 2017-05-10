無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者： Kalenzo
SSLトレンド指標は、カラーアイコンを使用してトレンド変更の瞬間をマークし、アラートを生成し、電子メールとプッシュ通知を送信します
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。
図1 SSL_Alert指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17845
