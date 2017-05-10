コードベースセクション
SSL_Alert - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者： Kalenzo

SSLトレンド指標は、カラーアイコンを使用してトレンド変更の瞬間をマークし、アラートを生成し、電子メールとプッシュ通知を送信します

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

図1　SSL_Alert‌指標

