SSL_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
795
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSSL指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたSSL.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　SSL_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17843

