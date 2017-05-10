コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_SSL - MetaTrader 5のためのエキスパート

Exp_SSLエキスパートアドバイザーはSSL指標のシグナルに基づいています。シグナルはバーが閉じるときに指標の色に変化があった場合に形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたSSL.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

H8での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17844

