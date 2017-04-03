CodeBaseKategorien
Indikatoren

SSL_Alert - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1169
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
SSL_Alert.mq5 (28.67 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der echte Autor: Kalenzo

Der Trend-Indikator SSL mit der Indikation der Änderungsmomente des Trends mit den farbigen Abzeichen, mit der Möglichkeit der Abgabe Allerts und der Absendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator SSL_Alert‌

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17845

