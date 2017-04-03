und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SSL_Alert - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor: Kalenzo
Der Trend-Indikator SSL mit der Indikation der Änderungsmomente des Trends mit den farbigen Abzeichen, mit der Möglichkeit der Abgabe Allerts und der Absendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator SSL_Alert
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17845
