Der echte Autor: Kalenzo

Der Trend-Indikator SSL mit der Indikation der Änderungsmomente des Trends mit den farbigen Abzeichen, mit der Möglichkeit der Abgabe Allerts und der Absendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator SSL_Alert‌